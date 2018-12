Das diesjährige Weihnachtsliederblasen, dargeboten von einer Abordnung des Blasorchesters Bad Dürrheim, stellte zugleich ein Jubiläumsblasen dar, da es zum 25. Mal stattfand. Neun Musiker erfreuten an mehreren Stationen in der Innenstadt mit weihnachtlichen Musikstücken, bei denen so mancher Passant inne hielt. Das Weihnachtsliederblasen stellt auch ein Dankeschön an die Bevölkerung und die Sponsoren für ihre alljährlich gezeigte Verbundenheit und Unterstützung bei den Veranstaltungen des Blasorchesters dar. Foto: Kaletta