Bad Dürrheim. Die Bad Dürrheimer Mineralbrunnen GmbH ist erster Umweltpartner der Mundologia in Freiburg, ein Reportage- und Fotografie-Festival. Vorträge, lehrreiche Seminare und faszinierende Fotografien bietet die Mundologia. Als erster Umweltpartner bringt der Mineralbrunnen sein Know how in Sachen Umwelt- und Wasserschutz ein. Die Mundologia startet am Dienstag, 23. Oktober, und endet mit einem dreitägigen Festival vom 8. bis 10. Februar 2019 im Konzerthaus Freiburg. "Als Umweltpartner haben wir nun die Aufgabe, auf das Thema Umweltschutz aufmerksam zu machen", so der Geschäftsführer Ulrich Lössl, und: "Für Bad Dürrheimer ist es eine Herzensangelegenheit."