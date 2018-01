Bad Dürrheim. Aus bislang unbekannten Gründen geriet am späten Montagabend gegen 22.40 Uhr in der Scheffelstraße eine Papiermülltonne in Brand, teilt die Polizei mit. Ein Anwohner entdeckte die brennende Tonne und konnte den Brand noch vor dem Eintreffen der verständigten und mit acht Mann anrückenden Bad Dürrheimer Feuerwehr löschen. Vorsorglich füllte die Feuerwehr den Papiermüllbehälter noch mit Wasser. Personen kamen nicht zu Schaden. Möglicherweise war ein Feuerwerkskörper Ursache für den Brand, allerdings konnten keine entsprechenden Spuren mehr festgestellt werden.