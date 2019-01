Bad Dürrheim/Tuningen (wst). Ralf Pahlow, wohnhaft im Ortsteil Hochemmingen und frühere bei der Stadtverwaltung beschäftigt, teilte am Dienstag, 8. Januar, mit, dass er als Bürgermeisterkandidat in Tuningen antreten will. Seine Bewerbungsunterlagen kann er ab dem 18. Januar abgeben. In Bad Dürrheim ist er bekannt, zum einen durch seine frühere Arbeit in der Verwaltung, dann sitzt er für die CDU im Gemeinderat. Er will nach eigener Aussage als unabhängiger Kandidat in das Rennen um das Bürgermeisteramt gehen.