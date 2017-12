Bad-Dürrheim Orgel erklingt frisch restauriert

Dieses Konzert bestreiten der Organist der Gemeinde, Günther Hauger, zusammen mit der Saxofonistin Claudia Tesorino aus Berlin. Das Programm enthält anspruchsvolle Solo-Stücke für die Orgel wie auch für das Saxofon, aber auch gemeinsame Stücke für beide Instrumente. Claudia Tesorino, eine deutsch-kanadische Globetrotterin mit internationaler Konzert-Karriere, ist eine Koryphäe auf dem Saxofon. Sie führt ein eigenes Orchester und tritt mit namhaften Orchestern in aller Welt auf.

Günther Hauger spielt die Orgel in St. Johann bereits seit 1973. Diesen Dienst übernahm er bereits während seines Studiums der Kirchenmusik im Hauptfach Orgel an der Musikhochschule Trossingen. Seit über 40 Jahren schon stellt Hauger seine Orgelkunst in den Dienst der Bad Dürrheimer katholischen Kirchengemeinde St. Johann. "Auch das wird mit diesem Konzert dankbar bedacht", so Lutz.

Die Orgelbaufirma Späth, Hugstetten, erbaute die dreimanualige Orgel mit 37 Registern und über 2000 Pfeifen bereits 1971. Sie sei in die Jahre gekommen und in vielen Detailbereichen erneuerungsbedürftig geworden, informiert Lutz. Diese Aufgabe habe der Diplom-Restaurator und Orgelbauer Alexander Eckert aus Lichtenwald übernommen. "Nach drei Bauabschnitten über zwei Jahre hin soll diese Orgel nun wieder als konzerttaugliches Instrument höchsten Ansprüchen genügen."