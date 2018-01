Bad-Dürrheim Offenlegung der Musel sorgt für Ärger

Die Stadt verlangte in ihrem vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Freilegung der Stillen Musel. Stadtbaumeister Holger Kurz hatte zusammen mit dem Duo Ucucu-Rebholz ein Konzept entwickelt, bei dem der Weg über die Terrasse des geplanten Restaurants führt, die sich über die verdolte Musel hinweg erstrecken sollte hin zur evangelischen Kirche. Laut Ucucu hätte die Stadt somit auch Geld gespart, beispielsweise für die Sanierung der Brücke. Ältere Bad Dürrheimer können sich nicht erinnern, wann der Bach an dieser Stelle nicht verdolt war.

Sollte das Wasserwirtschaftsamt wirklich auf die Entfernung der Verdolung bestehen, stehe man nicht gleichzeitig in Zugzwang, eine Renaturierung des Gewässers durchzuführen, erklärt Stadtbaumeister Holger Kurz auf Anfrage. Zusätzlich erklärte er sinngemäß: Egal wie im Vorfeld die Aussagen des Wasserwirtschaftsamt ausfielen, es gebe immer ein Restrisiko, da erst aufgrund des Plans entschieden werde. Im weiteren Ablauf kann die Stadt nochmals detailliert ihre Argumente anbringen, warum die Öffnung des Bachlaufs im Bebauungsplan nicht gefordert wurde und man dies auch nicht als erforderlich sehe. Wie ein zeitlicher Ablauf allerdings aussehen wird, konnte Holger Kurz nicht sagen.

Casim Ucucu sagt zwar selbst, dass es in jedem Bauprojekt Höhen und Tiefen gebe, aber er scheint die Freude an dem Projekt Irma verloren zu haben. Für vier Millionen Euro sei er bereit, das Gelände zu verkaufen, egal an wen. Ob an einen Investor oder an die Stadt.

Zudem warf er der IG Pro Bad Dürrheim vor, auf ausländerfeindliche Weise gegen ihn gehetzt zu haben und bezieht sich unter anderem auf eine Aussage eines Besuchers der Infoveranstaltung, der jedoch kein Mitglied der IG ist. Dem widersprechen Annerose Knäpple und Miriam Steup von der IG und nennen die Behauptung aus der Luft gegriffen. Es handle sich um eine Niederschrift. Diese wurde von der Stadt in Zusammenarbeit mit dem damaligen Diskussionsleiter Henner Lamm angefertigt.

Ein Stopp der Arbeiten und ein Verkauf des Geländes sieht man jedoch als "eine große Chance, ein neues Bebauungskonzept mit einem anderen Investor zu entwickeln, der bereit ist, die Stille Musel zu renaturieren und eine den örtlichen Verhältnissen besser angepasste Architektur zu realisieren." Kein Argument gegen die Renaturierung sei es, dass die Musel ab dem Hotel Soleo verdolt ist, auch hier bestehe die gesetzliche Plficht zur Renaturierung des Gewässers. Wenn sich die Gelegenheit zur Renaturierung biete – wie beim Neubau der Irma – müsse sie ergriffen werden.