Bad-Dürrheim Offenlegung als Chance

Die Renaturierung der Stillen Musel bietet Herrn Ucucu die Chance, dass er seinen ersten Entwurf, den mit der offen gelegten Stillen Musel und den Satteldächern, doch noch verwirklichen kann! Gerne würden wir ihn dabei unterstützen und haben da eine Idee: Herr Ucucu verkauft an die Stadt Bad Dürrheim einen Streifen des Irmageländes, etwa 85 Meter lang und 20 Meter breit, also 10 Meter rechts und links der Stillen Musel. Die Stadt kann dann unabhängig von Ihren Bauplänen die Stille Musel renaturieren und Herr Ucucu kann den Abbruchbagger wieder bestellen. Die Renaturierung geht ihn dann ja nichts mehr an. Und noch etwas: Herr Ucucu sollte sich nicht benachteiligt fühlen. Auch die – deutschen – Eigentümer der Friedrichstraße 4, die auf das vorhandene Flachgebäude ein Penthouse und der – deutsche – Eigentümer der Friedrichstraße 6, der ein viergeschossiges Flachdachgebäude plus Penthouse bauen wollen, haben ähnliche Probleme wie er. Hierzu kann er beim Baurechtsamt in Villingen nachfragen. Und wenn Herr Ucucu das Thema Verkauf in den Raum stellt, dann muss er damit rechnen, dass man ihn ernst nimmt. Unsere Vorschläge zum Bau und zur Gestaltung der neuen Irma kann Herr Ucucu im Übrigen unserer Homepage entnehmen.

Für die IG Pro Bad Dürrheim Annerose Knäpple, Miriam Steup, Anette Bächler

Bad Dürrheim