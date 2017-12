Bad-Dürrheim Öfinger Weihnachtszauber lebt wieder auf

Bad Dürrheim-Öfingen. Zum bereits sechsten Mal öffnet in diesem Jahr der Öfinger Weihnachtszauber in den ehemaligen Stallungen des Ponyhofs am Raiffeisenweg. Am Freitag, 15. Dezember, lädt der Öfinger Musik- und Trachtenverein zwischen 14 und 21 Uhr zu dem kleinen Weihnachtsmarkt ein. Vor kurzem begannen die Vorbereitungen für die beliebte Veranstaltung durch die Musiker. Lichterketten, Holzsterne und frisches Tannenreisig wurden angebracht, die Fenster mit extra angefertigten Holzjalousien verkleidet.