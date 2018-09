Bad-Dürrheim Obst wächst nicht im Supermarkt

Bad Dürrheim (kal). Was wächst da? Was blüht da? Kann man das essen? Darüber wissen die Mädchen und Jungen aus der katholischen Kindertagesstätte St. Raphael inzwischen gut Bescheid. Mit ihrer Erzieherin Jutta Thom beteiligen sich am Kindergartenjahr, das vom Gartencenter Späth gefördert wird.