Bad-Dürrheim Normenkontrollklage beim BGH möglich

Im November 2017 waren es 320 Einwendungen, vom Prinzip her könnten nach ihrer Einschätzung viele erneut wieder eingebracht werden. Beispielsweise wurden die Einwendungen der IG Pro in Sachen Lärm und Parkplätze nicht bearbeitet. Man wisse auch nicht, wie die Stadt mit dem Lärmschutzgutachten umgehe. Ein weiterer Punkt, der sich in den Einwendungen herauskristallisierte, sei die Renaturierung der Stillen Musel gewesen. Bezüglich des Lärmgutachtens sei es schwierig, dies durchzuführen, zeigt sich Knäpple überzeugt, da man nicht genau wisse, was in das Erdgeschoss komme. Eine Gastronomie habe andere Emissionen als ein Ladengeschäft.

Gewässerrandstreifen nicht breit genug

In Sachen Renaturierung sei man der Ansicht, dass ein falscher Auftrag zur Machbarkeitsstudie erteilt wurde. Als Eckpunkte wurden die Planung der beiden neuen Gebäude genommen und nicht was machbar sei. Die IG Pro sieht die Sachlage so, dass die gesetzlich notwendigen Gewässerrandstreifen nicht in der Breite eingeplant seien, wie vorgeschrieben. Wenn dies gemacht würde, müssten die Gebäudekörper wesentlich schmaler werden, nach Überzeugung der IG Pro sei dann eine komplett neue Planung notwendig.