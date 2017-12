Bad-Dürrheim Noch einige Pfeifen fürs Konzert gestimmt

Bad Dürrheim (kal). Rechtzeitig zum Kirchenkonzert am ersten Advent am morgigen Sonntag konnten die Renovierungsarbeiten an der Orgel in der katholischen Pfarrkirche St. Johann endgültig abgeschlossen werden. Seit zweieinhalb Monaten ist das Instrument wieder bespielbar, für das Adventskonzert ist es nun funktionsfähig, erläutert Pfarrer Michael Fischer.