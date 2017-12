Bad-Dürrheim Nikolausturnen ist zugleich eine Abrissparty

In ihrer Begrüßungsansprache ließ die Vorsitzende Tanja Keller-Lachmann einfließen, dass man das Nikolausturnern mit der Feier zu einer Abrissparty gleichsetzten könne, da die Halle im nächsten Jahr abgebrochen wird. Die Vereinschefin ging davon aus, dass das Nikolausturnen 2019 in der bis dahin neu errichteten Halle stattfinden wird. Da der Verein bislang noch kein Ausweichquartier fand, sei derzeit noch ungewiss, wo während der Bauzeit die Übungsstunden stattfinden werden. Die Vorsitzende geht jedoch davon aus, dass Anfang des nächsten Jahres die Ungewissheit enden werde.

Das Publikumsinteresse war beim Nikolausturnen sehr groß, sodass die Sitzkapazitäten in der kleinen Turnhalle der Ostbaarschule bei weitem nicht ausreichten, und auch heuer eine große Anzahl von Zuschauern mit Stehplätzen Vorlieb nehmen mussten.

Zum Auftakt der Veranstaltung präsentierten sich unter der Regie von Tanja Keller-Lachmann die Übungsleiterinnen und 80 Kinder, um den Nikolaus und Knecht Ruprecht mit Liedern zu empfangen. Die Vorführungen starteten mit der von Caroline Hepfer und Miriam Moser geleiteten Gruppe der Turnmäuse. Unter dem Motto "Turnen macht Spaß" zeigten die von ihren Mamas begleiteten 20 jüngsten Vereinsangehörigen, wie gut sie schon Balancieren und über eine Acro-Rolle purzeln konnten, was ihnen sichtlich Freude bereitete. In den passenden Trikots legten die 15 Kinder der Tanzwerkstatt einen flotten Tanz auf das Parkett, mit dem sie ihre Vorfreude auf die im nächsten Jahr stattfindende Fußballweltmeisterschaft unterstrichen. Einstudiert wurde die Tanznummer von Katja Kleinhans und Daniela Luz. Wie sehr sich Kinder an der sportlichen Betätigung freuen können, vermittelte der Auftritt der Kindergartenkinder, die über Matten rutschten, um damit eine lustige Schlittenfahrt darzustellen. Pia Wenzler, Judith Messner und Lisa Kleinhans leiten die 15 Kinder zählende Gruppe. Die größte Gruppe von Nachwuchsturnern stellt das Vorschul- und Schülerturnen mit 25 Mädchen und Jungen dar. Sie zeigten unter der Leitung von Katja Kleinhans und Ilona Schneggenburger Übungen am Boden und am Stufenbarren. Alle jungen Akteure belohnte das Publikum für ihre Vorführungen mit einem lang anhaltenden Schlussapplaus. Danach wurden an die Kinder die von Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich gespendeten Weckenmänner verteilt.