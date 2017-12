Bad-Dürrheim Nikolaus kommt bei Kerzenschein im Wald

Am späten Nachmittag des Nikolaustages marschierte eine fröhliche, warm verpackte Kinderschar, begleitet von Erzieherinnen und Eltern, von der Schulstraße durch die Innenstadt. Ihr Ziel war eine Lichtung am Rand des Kapfwaldes. "O, wie schön es hier aussieht!" war es bald zu hören. Denn fleißige Hände hatten Kerzen in gläsernen Behältern zu einem großen Kreis aufgestellt. Rasch stellten sich die Kleinen und die Großen um den Lichterkranz und das gespannte Warten auf den Nikolaus begann.

Um die Zeit zu verkürzen, wurde gemeinsam gesungen und die Kinder tanzten mit Lichtern in den Händen, bis der Nikolaus den Weg entlang kam. Mit seinem hellen Gewand und seinem weißen Bart war er in der Dunkelheit schon von weitem zu sehen und groß war die Freude der Kinder. Nochmals sangen sie ein Lied und lauschten dem Gedicht, das ihnen der heilige Mann erzählte. Danach übergab ihm sein Knecht Ruprecht den großen Sack, der war gefüllt mit kleinen Geschenken für die Kinder.

Anschließend gab es für alle heißen Tee und leckeres Gebäck. In den Jahren davor wurde von den Kindern und den Eltern im Kapfwald die Waldweihnacht gefeiert. "Diesmal wollten wir es anders machen und den Kindern und den Eltern ein besonderes Erlebnis mit dem Niklaus bescheren", erklärten die Erzieherinnen. Die Weihnachtsfeier kurz vor den Ferien wird dafür ohne Eltern im Kindergarten stattfinden.