Bad-Dürrheim Nikolaus besucht den Turnerbund

Bad Dürrheim. Gestartet wird bereits um 13 Uhr mit einem spaßigen Fitness-Parcours, bei dem die Kinder in Gruppen oder mit ihren Familien leichte sportliche Aufgaben erfüllen müssen. Außerdem lädt der Jugendvorstand alle Kinder in die Schmink-Ecke ein. Höhepunkt für die TB-Jugend wird aber das traditionelle Nikolausturnen der Kinder- und Jugendlichen sein, denn die Gruppen möchten auf keinen Fall auf die einstudierten Vorführungen verzichten. Alle Übungsleiter haben mit dem Nachwuchs in den letzten Wochen fleißig trainiert und ein buntes Programm zusammengestellt, welches um 14.30 Uhr beginnt. Abschließend wird der Nikolaus in der Salinensporthalle erwartet, der alle Kinder mit einem Geschenk belohnt.