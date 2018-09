Bad-Dürrheim Niederkorn folgt auf Kienzle

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Bei seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause wurde im Ortschaftsrat ein personeller Wechsel vollzogen, indem Armin Kienzle aus dem Gremium ausschied und Alexander Niederkorn für ihn nachrückte. Bürgermeister Walter Klumpp brachte bei der Verabschiedung von Armin Kienzle in Erinnerung, dass dieser erstmals 1999 auf der Liste der Freien Wähler Kandierende in den Ortschaftsrat gewählt wurde und sich somit 19 Jahre für die Interessen von Oberbaldingen und seinen Bürgern engagierte. Der Landwirt und Betreiber eines Hofladens habe die Entwicklung von Oberbaldingen mitgestaltet. Themen waren beispielswiese das Neubaugebiet "Deicheläcker" und der Verbindungsweg zum Sportgelände, die Erschließung des Gewerbegebiets Bahn oder die Sanierung der Ortsdurchfahrt. Klumpp hob auch die Zugehörigkeit Kienzles bei der Abteilungswehr Oberbaldingen hervor. Mit Dankesworten, dem großen Stadtwappen, einem Wellnesgutschein und Weinpräsent wurde der Kommunalpolitiker von Klumpp verabschiedet. Im Namen des Ortschaftsrates sprach Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich den Dank an den Ausgeschiedenen für sein Engagement aus. Kienzle selbst beließ es dabei, zur Niederlegung seines Mandats persönliche Gründe zu nennen.