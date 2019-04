Bad Dürrheim/Niedereschach Ziege Amy mutmaßlich "totgefüttert"

Dennoch scheint Ziegenbesitzer Montel mit dem Problem von verbotenen Fütterungen nicht allein zu sein. So bestätigt das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, dass das unerlaubte Füttern (häufig mit wenig geeigneten "Futtermitteln") bei Zoos und privaten Tierhaltern ein generelles Problem sei. Dies werde allein schon durch die zahlreichen "Bitte nicht füttern"-Schilder an Zäunen von Tierhaltungen deutlich. Altes Brot werde indes besonders gerne "entsorgt", indem es an Enten/Schwäne verfüttert werde, berichtet Pressesprecher Jürgen Wippel. Auch dies sei nicht tiergerecht, von einer Schimmelproblematik ganz abgesehen.