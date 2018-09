Bad Dürrheim. Der Tastenvirtuose Nicolai Jan Hübner gastiert am Freitag, 28. September, im Waldeck, das Konzert beginnt um 19 Uhr. Er gibt als Musiker Konzerte in ganz Deutschland, spielte schon in Amsterdam, Budapest und sogar in New York. Es sind nicht die großen Konzertsäle, in denen er auftritt, aber es erfüllt ihn, auch in kleineren Kreisen Freude zu schenken. Nicolai Jan Hübner ist am 1. März 1993 in Achern geboren und lebt momentan in einem kleinen Ort am Rande des Schwarzwaldes. Schon als kleines Kind begeisterte er sich für das Tasteninstrument und versuchte sich hin und wieder an seinem Kinder-Keyboard. Nach zwei Jahren Klavierunterricht an der Musikschule seiner Heimatstadt und zahlreichen Festival-Besuchen im Jahre 2010, beschloss er, auch mal auf einer Bühne mit eigenen Songs stehen zu wollen. Während seinem Abitur im Jahr 2012 veröffentlichte er das Debüt-Album "Future", mit dem er unter anderem in Amsterdam, Kopenhagen und Berlin auf Promo-Tour war. 2016 sein aktuelle Album "Live in Concert" auf den Markt. Heute komponiert der 25-Jährige Tastenvirtuose eigene Piano Chill-Out Songs mit romantischen Einflüssen. Der Eintritt ist frei.