Bad Dürrheim Nico Santos bei der SommerSinnfonie

Bad Dürrheim - Vor allem das jünger Publikum dürfte sich freuen: Nico Santos wird am Donnerstag, 18. Juli der erste Künstler sein, der bei der SommerSinnfonie in Bad Dürrheim auftritt, wie die Kur und Bäder GmbH mitteilte. Sein Hit "Rooftop" stürmte die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wurde in allen drei Ländern dafür mit einem Platin Award ausgezeichnet.