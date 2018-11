Bad-Dürrheim New York und Bad Dürrheim ihre Stationen

Bad Dürrheim. Am heutigen Samstag, 10. November, um 16 Uhr können Klassikliebhaber in der Reihe "Weltklassik am Klavier!" im Haus des Gastes, die mehrfach ausgezeichnete deutsche Pianistin Sina Kloke hautnah erleben. Mit ihrem Programm "Echoes of Bach!" – denn "Bach ist Anfang und Ende aller Musik", so Max Reger – vereint sie drei großartige Komponisten: Bach, Debussy und Gardel – den Meister des Tangos. Auf das Klavierkonzert der deutschen Pianistin darf man gespannt sein, wird sie doch zurzeit in der Klassikszene als echter Geheimtipp gefeiert. Sina Kloke, geschätzt für feinsinniges Klanggespür und beachtliche Virtuosität gilt als äußerst vielversprechende deutsche Nachwuchskünstlerin. Regelmäßig gastiert sie bei renommierten Festivals und in internationalen Musikzentren. Zu aktuellen Höhepunkten zählen ihr Debüt in der Carnegie Hall New York sowie beim Moritzburg Festival.