Bad-Dürrheim Neues Baugebiet Hüttenbühl rückt näher

Im Nahbereich des Friedhofs, beim "Herrengarten", möchte die Stadt in ein Wohnbaugebiet erschließen. Gesichert seien die Grundstücksflächen. Im Frühjahr solle das Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden. In den nächsten Wochen möchte die Verwaltung für das Gebiet Hüttenbühl im Bereich des dortigen Kreisverkehrs eine Machbarkeitsstudie für ein Gewerbegebiet und den anschließenden Bereich als Wohngebiet auf den Weg bringen. Berücksichtigt sollen die Wünsche in den Stadtteilen nach weiteren Wohn- und Gewerbegebieten. In Unterbaldingen werde derzeit das Gewerbegebiet "Hochen" vermarktet. Überlegt werde, das Areal "Bahn" in Oberbaldingen und "Schroteln" in Hochemmingen mittelfristig zu erweitern.

Ein weiteres Thema, mit dem sich die Verwaltung beschäftigt, ist die Kinderbetreuung. Immer mehr wünschten Eltern die Betreuung für Kinder unter drei Jahren und statt einer Regelbetreuung die Ganztagesangebote. Nach entsprechenden Analysen sei die Planung des neuen Kindergartens entstanden. "Warteschlangen in der Kernstadt und in den Stadtteilen sollen in Zukunft der Vergangenheit angehören", versicherte der Rathauschef, denn Bad Dürrheim möchte eine familienfreundliche Stadt bleiben.

Neben der Kinderbetreuung ist auch der demografische Wandel ein großes Thema. Als erfreulich bezeichnete Klumpp, dass der Verein Lebenswert über dass Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus" und über den Wettbewerb "Quartier 2020" eine spürbare Unterstützung erhalten werde. Ebenso erfreulich sei es, dass Bürger in den Stadtteilen sich ehrenamtlich für eine Nachbarschaftshilfe engagieren.