Bad-Dürrheim Neue wissenschaftliche Leitung

Der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, Roland Wehrle, teilt mit, dass der Posten der Museumsleitung damit erstmals zweigeteilt ist: Während Ilka Diener die betriebswirtschaftlichen Aufgaben des Museums übernimmt, zeichnet Saray Paredes Zavala für alle inhaltlich-wissenschaftlichen, didaktischen und pädagogischen Belange verantwortlich. Studiert hat die gebürtige Berlinerin mit schwäbischen und katalanischen Wurzeln Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Ihre Masterarbeit hat sie bei Werner Mezger geschrieben, durch dessen Forschungen zu regionalen und europäischen Bräuchen sich die Faszination zu Festen und zur Fastnacht quasi von selbst ergab. Unter anderem war Saray Paredes Zavala bereits als wissenschaftliche Hilfskraft an der Entwicklung und Betreuung der mit dem Medienpreis der Universität und dem Forschungspre­is der Kulturstiftung schwäbisch-alemannische Fastnacht ausgezeichneten europäischen Festdatenbank folklore-europaea maßgeblich beteiligt.

Im Narrenschopf will sie in den nächsten Jahren insbesondere den museumspädagogischen Bereich weiter ausbauen und dadurch verstärkt ein jüngeres Publikum für das Museum begeistern. In diesem Zusammenhang sind kindergerechte Führungen und Aktionen ebenso geplant wie Workshops. Die Institution Museum ist für Saray Paredes ein Raum der Begegnung, des Austausches, der Wissensvermittlung und vor allem auch ein Ort, der Freude machen soll und an dem man einfach Spaß haben kann. Um Spaß, Freude und Mitmenschlichkeit geht es ja schließlich auch in der Fastnacht selber und das soll sich, so die Überzeugung von Saray Paredes, auch im Museum abbilden.