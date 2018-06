Bad-Dürrheim Neue Wasserleitung ist beschlossen

Bad Dürrheim. Das Hauptverbindungsrohr zwischen den beiden Hochbehältern Kapfwald und Hirschhalde muss erneuert werden, in der Vergangenheit gab es mehrere Rohrbrüche, die zu Wasserverlusten führten. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Donnerstag eine Investition von netto 158 000 Euro. Der Auftrag geht an die das Unternehmen Horst Jäkle Bau aus Loßburg. Bereitgestellt für diese Maßnahme waren 220 000 Euro. Eher unüblich für die aktuell gute Auftragslage in der Baubranche gingen zehn Angebote ein, wobei mindestens eines davon mit 537 000 Euro eher als unrealistisch betrachtet werden kann.

Die Verlegung erfolgt im Spühlbohrverfahren und soll in der Zeit von Mitte Oktober bis Ende April 2019 ausgeführt werden. Die neue Leitung wird vom Hochbehälter Kapfwald in gerader Linie nach Osten bis etwa an den Waldrand verlegt, verläuft ein Stück nach Südosten und knickt nach Süden ab in Richtung Hochbehälter Hirschhalde.

Ortsteile bekommen Wasser aus der Kernstadt