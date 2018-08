Bad Dürrheim. Beim Forum Ostbaar beginnt nach den Sommerferien die neue Saison. Am Dienstag, 11. September, startet um 8.30 Uhr der neue Rücken-Fit-Kurs. Am gleichen Tag um 18 Uhr beginnt der Fitnesskurs. Ein weiterer Fitnesskurs startet am Freitag, 14. September, um 20 Uhr. Alle Kurse finden in der Biesinger Turnhalle statt und umfassen zehn Einheiten zu je 60 Minuten. Kosten pro Kurs 35 Euro. Wer in einem Kurs entschuldigt fehlt, kann die Stunde – nach Absprache – in einem der anderen Kurse nachholen. Diese Möglichkeit verfällt, sobald der Kurs beendet ist. Eine Schnupperstunde für neue Teilnehmer ist jederzeit möglich. Anmeldung und Information sind unter 07706/92 22 72 bei Gabi Schmidt erhältlich.