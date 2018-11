Bad-Dürrheim Neue Freizeitattraktion in Planung

Bad Dürrheim. Seit dem der erste Gedanken dazu ausgesprochen wurde, gab es schon einiges an Vorarbeiten. So wurden beispielsweise mögliche Strecken am 20. Juli begutachtet. Damals waren Matthias Berger, Virginia Lorek, Christoph Lauer, Nicole Grießhaber und einige Jugendliche dabei. Die Planungen sind nun weit gediehen. Man einigte sich auf eine mögliche Waldfläche rechts der K 5705, kurz bevor es richtig in den Anstieg zur Hirschhalde hinauf geht.

Wie die Verwaltung dem Ausschuss mitteilt, entstand in Eigenregie der Jugendlichen im Kapfwald schon so eine Strecke, diese war jedoch nach Einschätzung zu gefährliche. Die Jugendlichen halfen, die Strecke wieder abzubauen und wollen in die neue Strecke ebenfalls viel Muskelarbeit stecken.

Ein Single-Trail stellt kein hochtechnisches Gebilde dar, sondern ein Geflecht aus verschiedenen in die Natur eingebrachten Schanzen und scharfe Kurven, welche serpentinenartig den Wald hinab oder hinauf führen. Mit leicht durchzuführenden Umbau kann der Schwierigkeitsgrad verändert werden. Mittlerweile hat auch die Forstbehörde des Landkreises seine Stellung zu dem Projekt abgegeben.