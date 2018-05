Bad-Dürrheim Neue Fahrbahnbeläge und Regenrinnen im Haushalt

Bad Dürrheim-Biesingen (kal). Sieben Punkte umfasst die Liste der Haushaltsmittelanmeldungen für das Jahr 2019, wobei der Ortschaftsrat den Sanierungsarbeiten am ehemaligen Schulgebäude und der angrenzenden Christian-Lehmann-Halle oberste Priorität einräumte. Am Schulgebäude sollen 15 Fenster neu gestrichen werden. Der sich beim Übergang von der Schule in die Christian- Lehmann-Halle befindende alte Notausgang soll ebenfalls farblich aufgefrischt werden. Für notwendig hielt das Gremium das Ausspachteln der ausgetretenen Treppenstufen. Im Außenbereich will man die in die Jahre gekommene Dachrinne sowie ein Fallrohr ersetzen lassen. Für den Kindergarten wird als Ersatzbeschaffung ein neues Spielgerät mit Kletterturm und Rutsche gewünscht, für einen Gruppenraum den Einbau einer Schallschutzdecke, für zwei weitere Räume die Versiegelung der Vinylböden sowie eine neue Verkleidung der Deckenlampen.