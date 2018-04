Bad-Dürrheim Neue Erkenntnisse im Projekt Quartier 2020

Die Mittel sollen dazu dienen, den demografischen und sozialen Herausforderungen in der Kommune zu begegnen. Dabei ist eines der Ziele, das Zusammenleben der Generationen und das Leben im Alter neu zu organisieren. In diesem Zusammenhang besuchten die Vorstandsmitglieder Angelika Strittmatter und Erhard Teichert eine Weiterbildung auf dem Fachtag der Arbeitsgemeinschaft des Bürgerschaftlichen Engagements in Baden-Württemberg (ARBES) in Karlsruhe.

Die Vertreter des Ministeriums für Soziales und Integration referierten zu den Themen alternative Wohnformen für alle Generationen, Begegnungsorte in der Kommune, Pflege und bedarfsgerechte Versorgungsstrukturen. Im Meinungsaustausch über die Erfahrungen in anderen Kommunen während der Veranstaltung gewannen die Vorstandsmitglieder wichtige Erkenntnisse, die auch in den Quartiersprozess in Bad Dürrheim Eingang finden sollen.