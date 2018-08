Bad-Dürrheim Neue Bilder im Hüttenbühl

Sie wurde in Spaichingen geboren und wuchs in Hausen ob Verena am Fuße des Hohenkarpfen auf. Sie wohnt schon seit 1969 in Schwenningen. Im Jahr 2010 entdeckte sie durch einen Kurs an der VHS ihre Leidenschaft für die Malerei, vor allem aber für die moderne Bildkunst.

Ihre Exponate zeigen sich in einer Bandbreite verschiedenster Techniken, wie Encaustik, Acryl und Mischtechnik. Sie bedient sich dabei unterschiedlichsten Materialien, wie beispielsweise dünnen Stofftüchern, Gips, Panpastell, Rinde, Erde, Sand, Glas, Steine, Schiefer oder Sackleinen. Durch weitere Kurse an der VHS, der Encaustik Academie in Weilheim/Teck sowie durch private Workshops hat sie sich ständig weiter entwickelt und so ihren künstlerischen und kreativen Wissensschatz erweitet.

Die Vielseitigkeit ihrer Arbeiten im Bereich Bildende Kunst bewegt seither ihr Leben mit Leib und Seele. Wenn sie ein Bild zu malen beginnt hat sie eine Vorstellung wie es werden soll, aber sehr oft wird diese Meinung noch mal durch Farben, Materialien oder auch nur durch das Drehen des Bildes verändert. Das fertige Bild wird anschließend auf den Kopf gestellt, und so entsteht wieder ein neues Bild. Jedes Bild ist ein Unikat und erzählt seine eigene Geschichte, sagt sie.