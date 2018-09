Bad-Dürrheim Neue Bauplätze im Herrengarten

Bad Dürrheim. Bekanntlich will die Gemeinde auf dem Gelände westlich und südlich des Friedhofs das Baugebiet Herrengarten ausweisen. Die Rahmenbedingungen haben einige Besonderheiten, wie etwa die Abstandsflächen zum Friedhof mit zehn Metern und der Verkehrslärm der B 27/33. Erschlossen werden soll das Baugebiet von zwei Seiten, vom Friedhofweg im Norden und von Am Bildstöckle im Süden. Das Areal umfasst rund 1,33 Hektar.

Nach der Gemeinderatsunterlage gab es mehrere Entwürfe, die Verwaltung entschied sich, die Variante sechs zur Abstimmung vorzulegen. Henner Lamm erklärte, die Erschließung sei nicht ganz einfach, weswegen man sich entschloss, von der Straße Bildstöckle und dem Friedhofsweg jeweils eine Stichstraße zu bauen. Notwendig ist eine Breite von 5,50 Meter und eine Wendeplattform, beispielsweise für die Müllabfuhr. Die Grundstücke haben alle eine Größe von 700 bis 800 Quadratmetern. Festgelegt werden soll eher restriktiv die First- und die Traufhöhe.

Stirnrunzeln bereitete den Gemeinderäten die Größe der Grundstücke, die für Einfamilienhäuser geplant sind. Über die Fraktionen hinweg plädierte man dafür, für die großen Grundstücke Doppelhäuser vorzusehen, auf der östlichen Seite des Friedhofs entweder auch Doppelhäuser oder die Flächen zu verkleinern, so würde es einen weiteren Bauplatz geben. Aus der Erfahrung bestätigte Bürgermeister Walter Klumpp, dass im Gebiet Auf Stocken die 400 bis 500 Quadratmeter großen Grundstücke am besten verkauft wurden. Und bei Rückfragen in der städtischen Abteilung wurde ihm gesagt, dass Doppelhäuser eher weniger gefragt seien.