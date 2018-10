Bad-Dürrheim Neue Bäume geplant

Bad Dürrheim (kal). Sollten sie in vollem Umfang genehmigt werden, müssten dafür 23 800 Euro aufgewendet werden. Die Fördersumme würde 10 000 Euro betragen, sodass sich der Anteil der Stadt auf 13 800 Euro verringern würde. Die von Gerhard Bronner, dem Umweltberater des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen ausgewählten Maßnahmen beziehen sich vorrangig auf Grundstücke, die im städtischen Besitz sind und auf denen Bäume und Büsche gepflanzt werden sollen.

In Oberbaldingen ist auf einer Fläche hinter dem Jugendraum die Pflanzung von drei Bäumen vorgesehen. Ebenso die Renaturierungsmaßnahmen am Talbach, Zugänglichmachung des Bachlaufs mit Natur- und Trittsteinen, sowie die Pflanzung einzelner Bäume. In Sunthausen soll ein Baum am Ortseingang von Biesingen her und ein Solitärbaum auf dem Pappelgrundstück am Ende der Waldhornstraße gepflanzt werden. In Öfingen ist eine Bachgestaltung vorgesehen.

Für Gerhard Bronner war vorstellbar, dass auf dem Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und dem Radweg auf einem Abschnitt entlang der Kreisstraße von Hochemmingen nach Tuningen große und kleine Bäume, alternativ Büsche gepflanzt werden. Unsicher sei jedoch, ob das Landratsamt dafür eine Genehmigung erteilt, oder ob im Zusammenhang mit der Bewilligung Leitplanken gesetzt werden müssen.