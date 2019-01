Bad-Dürrheim Neubaugebiet mitten in Biesingen

Bad Dürrheim-Biesingen (kal). Nach dem derzeitigen Stand der Dinge wurde bei der Planung vom durchführenden Stadtbaumeister Holger Kurz in Erwägung gezogen, die vom Fliederweg abzuleitende Erschließungsstraße mit einem Wendehammer anzulegen, gab Ortsvorsteher Stephan Klemens bekannt. Die Idee, das Gelände der Bebauung mit Wohnhäusern zuzuführen, bestehe schon seit längerem und könne infolge der Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer nun in absehbarer Zeit realisiert werden, führte er weiter aus.

Schnell einig waren sich die sechs Ratsmitglieder darüber, dass sie alle bei der am 31. März stattfindenden Bürgermeisterwahl und beim möglichen zweiten Wahlgang am 14. April als Wahlhelfer agieren werden, wofür noch Ersatzpersonen gesucht werden sollten. Die Nachbesprechung zum Dorffest wurde auf Freitag, 1. Februar, um 20 Uhr im Rathaussaal festgelegt. Hierzu möchte man auch die Leitung der Kleinkinderbetreuung "Krabbelkäfer" einladen, um zu erfahren, in welchem Umfang und in welchen Räumlichkeiten die Einrichtung ihr auf den 18. Mai terminiertes zehnjähriges Bestehen feiern möchte.