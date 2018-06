Bad-Dürrheim Neubau bringt weiches Wasser

Bad Dürrheim. Das Wasser in der Kernstadt hat einen Härtegrad zwischen 16° deutsche Wasserhärte (dH) in Öfingen und 25° dH in der Kernstadt. Dieses Wasser kommt von der Entenfangquelle.

Armaturen bekommen unschöne Kalkflecken, doch das ist das geringste Übel. Die Kalkablagerungen setzen vor allem Geräten wie Kaffee-, Spül- und Waschmaschinen zu. Die Lebensdauer wird erheblich vermindert, wenn man nicht selbst chemische Zusätze wie Entkalkungstabs in die Waschmaschine hinzufügt. Ziel ist eine Wasserhärte von 8,2° dH zu erreichen.

Dominik Bordt vom der Ingenieursgesellschaft Dreher + Stetter nannte die Ziele des neuen Wasserwerks: Verringerungen von Chemikalien durch verminderten Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmittelen. Dadurch kommt es zu Einsparungen im Haushalt und der Fracht zur Kläranlage. Darüber hinaus kommt es zu einem verringerten Energiebedarf bei der Warmwasseraufbereitung, zu einer längeren Lebensdauer von Armaturen und Warmwassergeräten, Verminderung von Korrosionen in der Hausinstallation und zu einer Nitratreduktion als Nebeneffekt. Bei einer Musterbeispielrechnung für einen Vier-Personen-Haushalt wird das Wasser durch die Investition jedoch etwas teurer.