Bad-Dürrheim Nathalie Mandolla zeigt Lieblingsmotive

Ein Erlebnis sei prägend gewesen, um die Malerei intensiver zu betreiben. Am Bodensee sei sie mit einen Aquarell-Maler ins Gespräch gekommen, dessen Bilder sie fasziniert hätten. Auch von der Technik dieses Künstlers sei sie beeindruckt gewesen und einige Monate später habe sie sich für einen Aquarellkurs an der Schwenninger Volkshochschule angemeldet, an dem sie noch heute teilnimmt. Tiere als Motive werden von ihr besonders bevorzugt, aber auch Bilder mit viel Fantasie entstehen. "Stifte ansetzten und sehen, was passiert", lautet ihre Devise. Zu ihrer Technik gehört das Colorieren, auch arbeitet sie gerne mit Schüttungen. Das Malen machte ihr nicht nur Spaß, bestätigt sie, auch gebe es ihr die Möglichkeit, abzutauchen und abzuschalten und nicht zuletzt die Umwelt genau zu betrachten.