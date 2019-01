Bad Dürrheim Narrentreffen: Per App auf dem Laufenden

Anfang Januar 2018 stellten zwei Mitglieder der Vorstandschaft die Vision mit den Worten "Komm, wir machen für’s Jubiläum eine App!" vor. Die Vorstandschaft war sofort Feuer und Flamme. Aber bis zur tatsächlichen Verwirklichung dieser Idee, war es noch ein langer Weg. Während sich die Vorstandschaft um die Inhalte kümmerte mit denen die App gefüllt werden sollte, setzten Nicole Münch und Ivan Pongrac alles an die technische Umsetzung. "Zunächst haben wir gemeinsam einen Anforderungskatalog an die App erstellt", erzählt Nicole Münch, die als Projektleiterin Digitalisierung beruflich tätig ist.

Was sollte in der App abgebildet sein? Was ist wichtig für Teilnehmer und Zuschauer? Diese und viele weitere Fragen mussten beantwortet werden. Die beiden Entwickler der App standen zudem vor der Frage: Wie kann man das technisch umsetzten? Der Softwareentwickler Ivan Pongrac erklärt: "Die Entwicklung von Apps war zwar Bestandteil unseres Studiums, aber wir sind beide beruflich aktuell nicht in der App-Entwicklung tätig. Da mussten wir uns auch erst einarbeiten, wie wir das am besten umsetzen."

Aus mehreren Methoden wurde eine ausgewählt, die ein plattformübergreifendes Framework bietet. "Das heißt, wir haben eine Basis, auf der wir die App aufbauen und dann für Android und iOS-Geräte entsprechend veröffentlichen können." beschreibt Nicole Münch den Prozess. Nach vielen Korrekturschleifen und einigen Nachtschichten der beiden Entwickler konnte die App mit dem Namen "Urviecherzunft Bad Dürrheim" zur Freigabe an Apple und Google geschickt werden. "Für Android hatten wir die Freigabe bereits nach einem Tag, aber Apple hat da eine etwas andere Freigabepolitik." Apple prüfe nicht nur die Sicherheit der App für die Benutzer sondern auch, ob sie ansprechend und unterhaltsam genug sei.