Bad-Dürrheim Narren spannen die Regenschirme auf

Ergänzt wurde der Umzug durch närrische Gruppierungen in fantasievollen Kostümen. So hatten sich die Fasnetwieber als Fledermäuse verkleidet. Das seien die "letzten Bewohner" der halb abgerissenen "Irma". Der Schorle­club spielte offensichtlich auf Investoren in der Kurstadt an, die von weiter her stammen: "Bad Dürrheim wird nun reich, den jetzt bohrt hier der Scheich", hieß es da auf einem Plakat.