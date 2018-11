Bad-Dürrheim Nann: "Es ist ein kleiner Ritterschlag"

Außerdem gibt es mittlerweile die Untergruppen der Muselmannä, die Guggenmusik, das Männerballett, die Wäggele-Wieber und drei Kindertanzgruppen. In nur wenigen Jahren wuchs die Anzahl der Mitglieder auf aktuell rund 500 an. Neben dem Urviech mit seiner grünen Maske und dem schwarzen Zottelfell zeigt das Etikett die Villinger Hexen. Die Freude bei den Dürrheimer zeigt, wie begehrt der Platz auf dem Flaschenetikett war und ist.

Die Urviecher feiern am 16. und 17. Februar 2019 mit einem großen Narrentreffen ihr 40-jähriges Bestehen als Verein. Bis dahin sind es vom heutigen Mittwoch ab noch 94 Tage und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Umzugsstrecke am Sonntag, 17. Februar, wird wie gewohnt von der Schwenninger Straße in die Friedrichstraße führen, allerdings nicht direkt zum Rathausplatz, sondern in die Bahnhofstraße abbiegen, um den Salzkristallkreisel herumführen und auf der Salinenstraße geht es dann auf den Großraumparkplatz.

Dazu gibt es Festbetrieb im Narrendorf, in den städtischen Hallen sowie der Bad Durrheimer Gastronomie und natürlich auch in zahlreichen Besenwirtschaften. Die Veranstaltung wird als Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung ausgerichtet, der die Urviecher als Anwärterzunft seit zwei Jahren angehören und in diesem Jahr aufgenommen wurde.