Bad-Dürrheim Nährstoffe müssen entzogen werden

Bad Dürrheim. Die Blatthalde und der in fürstenbergischem Eigentum befindliche Unterhölzer Wald sind zwei große Gebiete, die bei dem Naturschutzgroßprojekt Baar eingegliedert werden sollen. Hinzu kommt noch eine Moorfläche, die sich teilweise auf Baldinger Fläche, in Richtung Pfohren und Immenhöfe, in der Nachbarschaft des Unterhölzer Walds befindet. Sowie der Rand des Schwenninger Mooses, das sich auf kernstädtischem Gebiet erstreckt.

Thomas Kring, Leiter des Projekts, erklärt, dass man im Moos eher wenig zu tun habe, da dort schon viel erledigt wurde. Eventuell würde man den Talbach und den Weiherwiesengraben renaturieren, doch das sei eher fraglich, da der Bach vor allem im Sommer wenig Wasser führe.

Anders sieht es bei den Moorwiesen in der Nachbarschaft des Unterhölzer Walds aus. Diese würde man gerne in einen ursprünglicheren Zustand versetzen. Dazu müsste man dem Boden Nährstoffe entziehen. Maßnahmen in dem Naturschutzgroßprojekt Baar werden jedoch nur mit Einverständnis mit Eigentümern und Bewirtschaftern erfolgen. Für diesen Bereich prüft man, ob es Sinn mache, Pflanzenkläranlagen zu bauen.