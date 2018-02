Bad-Dürrheim Nächstes Mal heißt es "Ball in de neie Hall"

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (rz). Der Oberbaldinger Traditionsverein, der Turn- und Sportverein, feierte zum letzten Mal in der Jahnsporthalle den "letzte Ball i de z’ kleine Hall", bevor die Halle saniert und vergrößert wird. Wie immer hat der Verein bewiesen, in die kleine Halle passt jede Menge gute Unterhaltung. Zum Auftakt kam direkt der deutsche Fahnenträger von der Olympischen Mannschaft, Eric Frenzel, alias Olaf Schuhmacher, zur Eröffnung. Die Band "Die drei aus Unterbaldingen" boten gute Unterhaltungsmusik, zu denen die Besucher, quer durch die Generationen tanzten, schunkelten und mitsangen. In der voll besetzten Halle wimmelte es nur so von Piraten, Blumenkindern, Harlekins, Kapitänen und Piraten, selbst eine Hochzeitsgesellschaft war vertreten. Bemerkenswert, die Oberbaldinger erwiesen sich teilweise als sehr gute ausdauernde Tänzer, die als Stimmungsgeber zu dem quirligen lebendigen Wohlfühlabend beitrugen. Die Mädchengruppe "Zickenalarm" wurde bewundert für ihre sportlichen Hipp Hopp-Aufführungen. Dafür gab es auch eine Zugabe. Die Freixenäh-Wieber konnten als Kommissare in der Sendung XY mit der Hauptkommissarin a. D., Diana Zimmermann, einige bemerkenswerte Kriminalfälle der Oberbaldinger Gemeinde lösen. Die ausgesprochenen Bußgelder sorgten für einen anhaltenden Sektstrom.