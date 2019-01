Bad Dürrheim. Die Kur- und Bäderstadt präsentiert sich als nächstes bei der Fespo in Zürich. Nach einem sehr erfolgreichen Auftritt bei der weltweit größten Fachmesse für Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart, ist die Kur- und Bäder GmbH auch vom 31. Januar. bis 3. Februar in Zürich vertreten. Die Fespo informiert über sämtliche Angebote bezüglich des Ferienangebots und zieht etwa 65 000 Besucher an, sie ist die größten Ferienmesse der Schweiz. Bad Dürrheim ist auf dem Schweizer Markt ein beliebtes Reiseziel und daher mit einem Stand vertreten.