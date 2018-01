Bad-Dürrheim Nachwuchsarbeit lohnt sich

Was die musikalische Weiterbildung betrifft, streben in diesem Jahr einige das Jungmusikerabzeichen, sowie das bronzene und silberne Leistungsabzeichen an. Einige der Jungmusiker gehören dem gemeinsamen Jugendorchester der Stadt an. Sie bereiten sich vor für ihren Auftritt bei der am 17. März im Kurhaus von Bad Dürrheim stattfindenden Musikgala.

Zum Abschluss der Versammlung wurde Marena Hauser in Abwesenheit für zwei weitere Jahre als Vorsitzende der Bläserjugend wieder gewählt. Sarah Zahn wurde im Amt der Schriftführerin bestätigt. Ortsvorsteher Albert Scherer sprach sich lobend über die geleistete Jugendarbeit aus.