Bad-Dürrheim Nachwuchs zeigt sein Können

Bad Dürrheim. Der Turnerbund lud am Sonntagnachmittag alle Mitglieder zum Familien-Winterfest in die Salinensporthalle ein. Bereits um 13 Uhr ging es los mit einem tollen Fitness-Parcours, bei dem die Kinder in Gruppen oder mit ihren Familien leichte sportliche Aufgaben erfüllen mussten. Die besten Starter erhielten tolle Preise. Der Jugendvorstand lud alle Kinder in die Schminkecke ein.