Bad-Dürrheim Nachwuchs geht Dingen auf den Grund

Bad Dürrheim-Öfingen (kal). Als festen Bestandteil der Pädagogischen Arbeit nennt die stellvertretende Leiterin des Kindergarten Gabi Kohler das Forschen im Kindergarten-Alltag.

Die Kinder können dabei ihren eigenen Ideen und Fragen nachgehen. Die Erzieherinnen gestalten die Lernprozesse mit den Kindern gemeinsam. Die verschiedenen Aktivitäten werden begleitet und unterstützt. Eine große Rolle spiele dabei die Freude und der Spaß an der Sache, was zur Leitlinienkonzeption gehöre.

Als eine wertvolle Unterstützung ihrer pädagogischen Arbeit sieht Gabi Kohler das Engagement von Erwin Nopper an. Seit 2014 kommt der Öfinger Ruheständler alle 14 Tage in die Einrichtung, um mit den Kindern auf eine Entdeckung- und Forschungsreise zu gehen, die auch Experimente beinhaltet. Bei den Forschernachmittagen wurden bisher nach Absprache mit der Kindergartenleitung die Themen Luft, Wasser, Mechanik, Energie, Akustik, Hören, Messen und Wiegen behandelt. Auch galt es durch Fühlen Gegenstände zu erraten und mittels Riechgläsern Gerüchte zu erkennen. Zu den jahreszeitlichen Aktionen zählte unter anderem alles, was mit den Eiern in der Osterwoche zu tun hat, sowie das Herstellen von Apfelsaft im Herbst.