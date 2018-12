Bad-Dürrheim Nachfolgerin für Hedwig Baur gesucht

Neben dem Erwerb von Nähkenntnissen und -fertigkeiten kamen auch der Spaß und Austausch nicht zu kurz. Die Teilnehmerinnen waren begeistert.

Hedwig Baur leitet bereits seit Jahren die Handarbeitsgruppe Lustiges Nähkörble im Generationentreff und hat zusätzlich mehrfach Nähkurse angeboten, die immer wieder ausgebucht waren. Da sie nun etwas kürzer treten will, wird sie die Nähkurse nicht mehr weiterführen. Der Verein ist nun auf der Suche nach Personen, die Nähkenntnisse haben und diese gerne an weitergeben möchten. Interessierte wenden sich bitte an die Geschäftsstelle des Mehrgenerationenhauses, Telefon 07726/3 89 03 37 oder E-Mail info@generationentreff-lebenswert.de