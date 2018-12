Bad-Dürrheim Nachfolger von Jörg Dieterle steht nun fest

Bad Dürrheim/Tuningen (rtr). Die Bad Dürrheimer Stadtverwaltung gab am Dienstag den Beschluss aus nichtöffentlicher Sitzung bekannt: So wurde in der Gemeinderatssitzung am 13. Dezember Thomas Berninger (56) als Nachfolger von Dieterle gewählt. Berninger ist seit vergangenem Jahr Kämmerer in Tuningen. Er hat sich nach eigener Auskunft auf die Stelle in Bad Dürrheim beworben, weil sie sich "Eins zu Eins" mit seinen bisherigen beruflichen Erfahrungen decke. Dabei verweist er auf seine Stationen als Kämmerer in Badenweiler, Gundeslheim und anderen Kommunen. Dabei habe er auch Erfahrungen mit dem Kurbetrieb und mit Eigenbetrieben in der Wasserversorgung und dem Abwasserbereich sammeln können. Wie von der Bad Dürrheimer Verwaltung zu erfahren ist, ist Dieterle seit 1980 bei der Stadt Bad Dürrheim beschäftigt, seit 1986 als Kämmerer. Berninger werde seinen Dienst bei der Stadt Bad Dürrheim zum 1. Mai 2019 antreten. "Die Übergangsphase bis zum Ausscheiden von Jörg Dieterle ermöglicht die Einarbeitung des Nachfolgers und die kontinuierliche Weiterführung wichtiger Projekte, wie die Umsetzung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens", heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Stadt.