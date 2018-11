Bad-Dürrheim Mythen aus der Heimat

Zahlreiche Sagen und Mythen ranken sich um den Schwarzwald. So finden sich aber auch heute noch Relikte aus der Zeit, in denen diese teils schauerlichen Geschichten entstanden sind. Diese mysteriöse Welt der alten Sagen und Mythen erschließt sich nur dem, der sich offenen Auges und Ohres auf Entdeckungsreise begibt. So entstand der Gedanke, sich im gesamten Schwarzwald auf den Weg zu machen, und eben in diese Welt einzutauchen.

In dem Buch, das vorgestellt wird, sind die Wege und Eindrücke beschrieben, und der Leser erfährt, warum man sich bei einem Besuch am Feldberg nicht umdrehen sollte. Der Referent hat dies und vieles mehr zusammen mit seinem Hund bei einer Wanderung quer durch den "schwarzen Wald" herausgefunden. Die Zuhörer erfahren neben den eigentlichen Sagen und den beschriebenen Wanderungen auch die Hintergründe mancher Geschichten.

Es sind Orte und Geschichten über die Begegnung von Geistern, ruhelosen Seelen, Gott, den Teufel, oder auch einfach nur Anekdoten über eine Region. Manches bringt einen zum Schmunzeln, anderes stimmt eher nachdenklich. Alle spiegeln sie die Besonderheit von Land und Leuten. Der Eintritt ist frei.