Bad-Dürrheim Musikverein in den Startlöchern

Ab 16 Uhr findet das Handwerkervesper statt. Ab 17.30 Uhr spielt die Jugendkapelle aus Unterbaldingen und zum Festausklang die Aufemer Dorffäger.

Die Villinger Kumedie hat ein neues Programm und steht unter dem Motto: "Die Welt ist bekloppt…und wir auch" startet die Kumedie einen Angriff auf die Lachmuskeln der Gäste. Mit dem mittlerweile elften Programm will das Duo auch mit diesem Programm ihr Publikum zweieinhalb Stunden unterhalten, so das es hoffentlich danach nach Hause geht mit dem Satz: "Ach war das wieder schön. Wir konnten 2,5 Stunden Lachen und den Alltag vergessen."

Ob aktuelle Tagespolitik, Parodie, Travestie, Gesang, Comedy, Kabarett, oder einfach nur der banale Witz, alles ist in ihrem Programm enthalten.

Thomas Moser Frontmann und "Schwertgosch" in einer Person wird sich wieder "uffrege", so dass die Adern an seinem Hals zum Bersten angespannt sein werden. Nahe am Herzinfarkt, schwitzend und keuchend wird er sich in seinen schon legendären 15 Minuten zur Freude des Publikums bis zur Erschöpfung aufregen unter dem Motto: "Ich könnte Ihnen ja einmal erzählen was mich in letzter Zeit so uffgregt hat!" Themen gibt es ja genug, über die mit Sicherheit nicht nur Thomas Moser, sondern auch mancher aus dem Publikum sich immer wieder "uffregt". Er sieht sich als Sprachrohr der Bevölkerung und schaut deshalb das ganze Jahr sehr genau hin.

Ihm zur Seite steht wie immer Frank Blom, Trottel, Naivling, genialer Parodist und Schauspieler, aber auch ein begnadeter Sänger und nicht zu vergessen, der Frauenversteher schlecht hin. "Eine explosive und geniale Mischung auf der Bühne", wie die Presse so schön und treffend schrieb. Einen Abend zum Ablachen und "Schenkelklopfen" versprechen die beiden Protagonisten.

Diese Mischung ist einfach genial, befinden die Organisatoren, macht Spaß und verursacht Schmerzen im Bereich der Lachmuskeln, wie es ein begeisterter Zuschauer treffend auf den Punkt brachte.