Bad-Dürrheim Musikalischer Weihnachtsbogen

Ein Instrumentalensemble der Musikakademie Villingen-Schwenningen und das Bläserquintett der staatlichen Hochschule für Musik Trossingen begleiteten die 35 Liedbeiträge. Schon die Programmauswahl war ein Kunstwerk für sich: ein musikalischer Bogen geschlagen von der Finsternis auf Erden bis hin zur stillen Heiligen Nacht.

Die engagierte Dirigentin formierte den Chor, in nahezu jedem Beitrag in wechselnder Besetzung und Aufstellung, neu. Berührend für die Besucher war der Einzug der jungen Sänger mit Kerzen in der Hand. Kraftvoll erklang die Antiphon "Hodie Christus natus est". Am Altar angekommen, erklang "Veni, veni, Emanuel", danach zusammen mit dem makellosen Sopran von Marie Büchele "Ich steh an Deiner Krippen hier". Die Cantate "Das Volk, das in Finsternis wandelt", in Harmonie mit dem Orchester wurde sehr klar und transparent vorgetragen.

Die engelsgleichen Stimmen der Sechs- bis Neunjährigen von der Rosenschule Trossingen mit dem melodischen Weihnachtslied "Guten Abend, schön Abend, es weihnachtet schon" bei der heiteren Volksweise "Morgen Kinder wird’s was geben" bannte die Zuhörer. Freudig trug der Chor Händels "Tochter Zion" vor, in dem die Bläser Höhepunkte setzten. Bei heiteren Volksweisen wie "Zu Bethlehem überm Stall" oder "Es wird scho glei dumpa" ließen die jungen Stimmen die Weihnachtszeit lebendig werden.