Bad Dürrheim. Die Gruppe Dos Mundos wird ein weihnachtliches Konzert in der evangelischen Johanneskirche mit dem Titel Espiritu del Navidad aufführen. Das Konzert findet am 9. Dezember, statt, Beginn ist um 16 Uhr. Dos Mundos – zu Deutsch "Zwei Welten" besteht aus: Melanie Munoz (Gesang/Gitarre/Piano) ist Spanierin mit andalusischen Wurzeln, während die Heimat der Vorfahren von Patrick Brohammer (Gitarre/Gesang) im Schwarzwald war. Das gibt viel Raum, musikalische Stile und Eigenarten der Mentalitäten zusammenzubringen. Während in Deutschland Weihnachten besinnlich gefeiert wird, geht es in Spanien fröhlich zu. Der Eintritt ist frei, um Spenden werden gebeten.