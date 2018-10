Bad-Dürrheim Musical über Kinderschicksal

Bad Dürrheim. Die Geschichte kommt am Samstag, 13. Oktober, auf die Bühne im Haus des Bürgers und hat den Titel "Once wie had a dream", wird jedoch auf Deutsch gesungen. In dem Musical geht es um Jugendliche, deren Dorf durch einen Dammbruch überschwemmt wird, sie glauben den Versprechungen skrupelloser Menschenhändler, die ihnen ein besseres Leben versprechen, sie aber zur Zwangsprostitution zwingen.

Alle Jugendlichen, die auf der Bühne stehen, haben sexuelle Gewalt schon am eigenen Körper erfahren, erzählen Roswitha Kneer, Margit Weißer und Christoph Lauer. Sie sind die drei Hauptorganisatoren, die die Aufführung möglich machen.

"Fairtrade ist nicht nur bewusst einkaufen, sondern auch nachdenken darüber, was ich bewusst in der Welt verändern kann", sagt Christoph Lauer von der Stadt Bad Dürrheim. Er will versuchen, die Bürger für diese Problematik zu sensibilisieren und sieht das Musical als einen guten Weg dazu.