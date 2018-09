Bad-Dürrheim Musical klärt über Kinderschicksale in Manila auf

Ihr Stück "Once we had a dream" ist am 13. Oktober im Haus des Bürgers in Bad Dürrheim zu sehen. Durch die authentische Schilderung auf der Bühne und die engagierte schauspielerische Leistung der Jugendlichen soll für das Publikum die Dimension von Kindesmissbrauch und Sextourismus intensiv nachvollziehbar werden. Dabei verharrt das Musical-Drama nicht in der Darstellung von Armut, Gewalt und Missbrauch, sondern zeugt vom Lebenswillen und Mut, den kindlichen Sehnsüchten und den Stärken der Opfer und deutet Lösungsansätze an.

Die Akteure haben viele eigene leidvolle Erfahrungen in ihr selbst geschriebenes Stück eingearbeitet. Musik, Gesang und eine ausgefeilte Choreografie erfüllen die Schilderungen mit Energie. Die Darsteller ziehen ihr Publikum über 80 Minuten in den Bann.

Im Anschluss wird eine Gesprächsrunde angeboten, bei der das Publikum Fragen an die Akteure stellen kann. So sollen die Besucher authentische Informationen aus erster Hand erhalten. Preda setzt sich seit fast 40 Jahren für Kinderrechte auf den Philippinen ein und bietet Kindern und Jugendlichen, die missbraucht oder in Prostitution gezwungen wurden, ein neues Heim. Mit der Jugendtheatergruppe möchte Preda für Kinderrechte sensibilisieren.