Bad-Dürrheim Mütter wiederholen Aktion

Wie sie erzählten, wurde schon vor einem Jahr das Basteln mit den Kindern angeboten und weil es gut ankam, wurde es in diesem Jahr wiederholt. So wurde einer der Räume in der Kita zu einer richtigen Weihnachtswerkstatt, in der die fleißigen Kinder sich ans Werk machten. Einige Mütter besorgten das Material und verschiedene Anleitungen für die Bastelleien. Viel Wert wurde darauf gelegt, dass es nicht zu kompliziert war, damit die Kleinen auch alles alleine anfertigen konnten.

Natürlich halfen die Mamas gerne mit, denn auch sie hatten viel Freude am gemeinsamen Basteln. So entstanden Weihnachtskarten, Windlichter, niedliche Schneemänner und aus bereits vorgemalten Kiefernzapfen wurden kleine Tannenbäumchen, die mit kleinen roten und silbernen Perlen verziert wurden.